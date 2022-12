Agricoltura, Pogliese: grande risultato su carne e vino grazie a Lollobrigida

“L’esclusione di carne e vino dalla lista dei cibi ritenuti pericolosi per la salute decisa dalla Commissione europea è una vittoria del governo italiano che col ministro Lollobrigida si è sempre battuto per la difesa delle eccellenze italiane. Oggi si scrive una pagina importante per il made in Italy e di questo dobbiamo andare fieri. La difesa dell’interesse nazionale è sempre stata la nostra stella polare e grazie al lavoro di squadra di questo esecutivo oggi abbiamo posto un’altra pietra nel percorso di valorizzazione dei nostri prodotti agroalimentari”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Agricoltura al Senato, Salvo Pogliese.