Agroalimentare, Foti: grande vittoria in Ue per Italia su carne e vino

“Una vittoria per la nostra Nazione. Grazie soprattutto al lavoro di sensibilizzazione da parte del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, la Commissione Ue ha infatti eliminato le discriminazioni su carne e vino, togliendoli dalla lista degli alimenti ritenuti dannosi per la salute. Inoltre, come aveva chiesto il Masaf, sono in arrivo 2 milioni di euro per le Indicazioni Geografiche.

Il governo Meloni dimostra nuovamente, come promesso in campagna elettorale, di voler tutelare l’interesse nazionale, di difendere i prodotti italiani e le nostre tradizioni”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.