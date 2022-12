Energia, Russo: corridoio Italia-Tunisia occasione di riscatto per Sicilia

“La grande attenzione per il Sud Italia del governo Meloni ha portato nelle scorse ore all’approvazione da parte dell’Ue del fondo di 307 milioni di euro, destinato alla costruzione di una interconnessione elettrica tra Italia e Tunisia. Questo per la terra siciliana, e per il trapanese in particolare, è l’avvio di un processo virtuoso per i comuni coinvolti, sia sul piano del bilancio che godrà di risorse aggiuntive e sia su quello occupazionale grazie all’indotto che verrà a determinarsi con la realizzazione di quest’opera. Il governo, nonostante siano passati solo 2 mesi da quando è entrato in carica, porta a casa un risultato storico, finalmente anche ai siciliani verrà data l’opportunità di crescere ai ritmi con cui molte altre parti d’Europa già crescono e sarà un’occasione di riscatto che non mancheremo di onorare giorno per giorno.”