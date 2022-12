Iran, Mieli: solidarietà a Pina Picierno. Da premier Meloni ribadita posizione governo contro atrocità

“Solidarietà al vice presidente del Parlamento europeo Pina Picierno attaccata dal governo iraniano per aver condannato l’esecuzione di Shekari. Ieri le parole di indignazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la condanna a morte eseguita in Iran nei confronti del manifestante 23enne Mohawk Shekari, hanno confermato la posizione del governo nei riguardi delle atrocità che stanno avvenendo nei confronti dei giovani e delle donne in Iran”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Ester Mieli.