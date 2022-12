Manovra, Cannata: per Ue tetto contante a 10mila Euro, scelte Governo in linea

Il Consiglio dell’Ue, in sede di trattazione negoziale sul regolamento antiriciclaggio, ha concordato il limite massimo a 10mila euro per i pagamenti in contanti in territorio europeo. Questo significa che le scelte del governo a guida Giorgia Meloni sono entro il limite dell’UE, anzi a metà dello stesso, confermando ancora una volta che le nostre scelte sono rispettose delle esigenze commerciali degli italiani e al tempo stesso capaci di contrastare ogni forma di riciclaggio del denaro.

Così Luca Cannata, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera.