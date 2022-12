“Da Bruxelles arriva un segnale chiaro che zittisce la sinistra italiana. Il tetto al contante fissato dal governo a 5000 euro è esattamente il 50% in meno di quanto dice oggi l’Europa. Significa che non abbiamo fatto alcuno scatto in avanti avventato”.

Lo dice in un’intervista a Il Tempo il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.