Marche, Baldelli: mentre altri parlano a vuoto, Governo dà risposte rapide e concrete

“Il senatore Pd Verducci, con evidente intento speculatorio, bussa al bancomat del Governo Meloni chiedendo maggiori risorse, dimenticando come il passato governo, guidato dal suo partito, abbia erogato per i territori alluvionati la risibile cifra di 5 milioni di euro. Al contrario, il governo Meloni ha previsto un intervento di 200 milioni, a sole sei settimane di distanza dai tragici eventi, offrendo una risposta immediata e concreta che in passato molti altri territori italiani colpiti da calamità simili non hanno purtroppo avuto. Agli interventi del governo nazionale, si aggiungono anche quelli della giunta Acquaroli. Cito solo tre provvedimenti: 15,6 milioni di euro destinati alla manutenzione dei fiumi delle Marche, che vanno ad aggiungersi ai 106 milioni stanziati negli ultimi due anni per il dissesto idrogeologico, contro i soli 98 che la precedente Giunta a guida PD aveva stanziato in tutti i 5 anni della sua legislatura. C’è poi il fondo di oltre 6 milioni di euro, costituito dalla Regione col contributo della Camera di Commercio, per usufruire del finanziamento agevolato e garantito per il ripristino delle attività economiche colpite. Infine, 2,5 milioni di euro per chi ha perso l’auto o il veicolo aziendale”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli.