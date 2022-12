Trasporti: intervento per continuità territoriale su caro voli

“Ancora un’ennesima frustrazione subita da tutti i siciliani che per lavoro o per studio vivono nel nord del nostro paese; quest’anno più che mai il costo dei biglietti risulta inaccessibile a chi già affronta il disagio della distanza da casa e i relativi sacrifici economici. Già all’indomani dell’insediamento in Commissione trasporti abbiamo fissato la difesa del diritto alla mobilità tra i nostri più impellenti obbiettivi”, così il deputato di Fratelli d’Italia Eliana Longi, membro della Commissione Trasporti.

Sulla vicenda interviene anche il capogruppo di FDI in IX Commissione on. Fabio Raimondo: “Il caro voli che colpisce la Sicilia è una follia che mina quel principio fondamentale di “continuità territoriale” di cui Fratelli d’Italia intende essere garante. In occasione dell’audizione del Ministro Salvini abbiamo annunciato che non cesseremo di essere voce anche di quella maggioranza di cittadini che nella “continuità territoriale” vedono una delle condizioni essenziali per il rilancio economico del nostro territorio e per il consolidamento del suo tessuto sociale. Tuteleremo gli interessi dei siciliani che devono poter viaggiare a costi sostenibili”.