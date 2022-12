Trasporti, Russo: accogliere appello Presidente Schifani

“Raccolgo e rilancio l’appello del Presidente Schifani sul caro voli che da troppo tempo colpisce gli abitanti della Sicilia. Nei prossimi giorni struttureremo un’iniziativa parlamentare per far si che questo problema, esattamente come tutti quelli affrontati dal Governo Meloni, arrivi ad una soluzione rapida ed efficace. Ci faremo portavoce con il Mef , e tutte le istituzioni coinvolte, per tutelare gli interessi dei cittadini siciliani che hanno il diritto di poter viaggiare a costi ragionevoli come tutti gli altri cittadini italiani”

Lo dichiara Raoul Russo, senatore di Fratelli d’Italia.