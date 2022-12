Confedilizia, Foti: profondo dolore per morte Corrado Sforza Fogliani

“A Corrado Sforza Fogliani mi ha legato un rapporto di amicizia e di stima, inizio sui banchi del consiglio che ha avuto inizio nel Consiglio Comunale di Piacenza e che si è poi consolidato nei successivi lustri. I molteplici incarichi ricoperti lo hanno sempre visto impegnato in una rigorosa difesa del diritto, a partire dalla tutela della proprietà edilizia, di cui e’ stato grande cultore. Anche nel sistema bancario si è distinto quale strenuo difensore dell’autonomia delle banche popolari, garantita alla Banca di Piacenza nella sua veste di Presidente.

È infine una grande perdita per la cultura, essendosi sempre impegnato su vari fronti per la sua affermazione. Se ne va un italiano probo, un piacentino vero, un liberale autentico. La sua non è una gravissima perdita per la sola comunità piacentina, ma anche per quella nazionale. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia, a nome del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.