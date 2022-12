Metro C, De Priamo: da Governo grande impegno per modernizzazione Capitale

“L’odierno sopralluogo del Ministro Salvini presso il cantiere della metro C rappresenta la conferma della forte iniziativa avviata dal Governo Meloni per la modernizzazione della Capitale. Solo con l’ampliamento delle infrastrutture per il trasporto pubblico Roma può recuperare quel gap di competitività rispetto ad altre metropoli occidentali che si è accumulato tra ritardi e inefficienze negli ultimi anni. E’ fondamentale il finanziamento del Governo per il prolungamento della linea C da Piazza Venezia fino a Farnesina, che di fatto connetterà Roma Est e Roma Nord e si collegherà con le altre linee. Bisognerà poi riprendere anche il lavoro propedeutico al prolungamento delle linee A e B, finanziamento della Linea D e al raggiungimento di Tor Vergata, nonché alla realizzazione di tram. In questo quadro e’ opportuno ricordare che la Regione trasferisce alla Capitale una quota decisamente troppo bassa del fondo nazionale trasporti, e in questi anni nulla ha fatto la giunta Zingaretti per invertire questo elemento così come Roma Capitale deve migliorare l’efficienza complessiva del suo trasporto pubblico su gomma. In questo quadro e’ importante avere con Giorgia Meloni finalmente un Governo che comprende come il miglioramento degli standard del trasporto pubblico della Capitale sia una questione di interesse nazionale e non certo una questione localistica”.