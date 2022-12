Protezione Civile, Tubetti: esempio di efficienza e solidarietà

“La protezione civile del Friuli Venezia Giulia è un esempio di efficienza e di solidarietà. Oggi alla 22esima Giornata del Volontario di Protezione Civile alla fiera di Udine si è celebrato un momento di grande unità territoriale per la Regione Fvg. Nata 1976 a seguito del terribile terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia, la protezione civile è attiva in tutte le aree di massima emergenza. Ancora oggi è esempio per tutti gli europei con la formazione e “professionalizzazione” dei volontari. Un plauso va alla stessa protezione civile per aver deciso di intitolare a Elena Lo Duca il polo formativo di Palmanova. Non posso che condividere le parole del Ministro Luca Ciriani: ‘Se dovessi spiegare a qualcuno cos’è il Friuli Venezia Giulia, gli direi di studiare la Protezione Civile perché il Fvg è la protezione civile’. Un grazie ai tanti volontari valorosi che ogni giorno si impegnano per la nostra sicurezza”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Francesca Tubetti.