Lavoro, Messina: è priorità del Governo Meloni

“Il reperimento delle risorse per la decontribuzione Sud per tutto il 2023 che consente di assumere nel Mezzogiorno è un’ottima notizia, e il governo lavorerà per rendere strutturale questa misura. Inoltre con la flat tax portata a 85 mila euro, a parità di remunerazione, la Partita Iva pagherà un po’ di più senza avere una serie di diritti che i lavoratori dipendenti hanno. Il Lavoro è una delle priorità di questo esecutivo e i fatti lo dimostrano”.

Lo dichiara Manlio Messina, vice capogruppo vicario alla Camera di Fratelli d’Italia.