Armi all’Ucraina, Petrenga: è gesto doveroso, politicamente e moralmente

“L’aggressione militare russa ha spezzato un ordine geopolitico mondiale mettendo in crisi il paradigma di sicurezza occidentale. La nostra posizione è stata netta da subito e non l’abbiamo mai cambiata: i carri armati da un lato, la popolazione civile dall’altro, l’aggressore da un lato, l’aggredito dall’altro. Di fronte a questo scenario non c’è spazio per tentennamenti e distinguo. Non faremo mai l’elogio della guerra, ma non accettiamo chi propone la resa al popolo ucraino. L’obiettivo del Cremlino è trasformare l’Ucraina in un vassallo, impedendo la libera volontà del suo popolo di far parte dell’Occidente. Inviare armi all’Ucraina è dunque doveroso, politicamente e moralmente”.



Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Giovanna Petrenga.