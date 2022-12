“In una certa narrazione sembra quasi che la nostra Nazione sia la più guerrafondaia di tutto il mondo. Vorrei far presente che secondo i dati forniti dagli istituti specializzati, l’Italia è stata al 12° posto ed è al 12° posto per aver contribuito a fornire armi all’Ucraina. Basta bugie, basta ricostruzioni velleitari, basta narrazioni che non esistono”.

Lo ha dichiarato il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti.