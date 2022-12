Manovra, Messina: ok commissione Ue, con buona pace dei gufi

“Ogni giorno assistiamo alle smentite dei sinistri profeti di sventura. Dopo le malaugurate previsioni – puntualmente smentite – su crollo della borsa, aumento dello spread e rifiuti delle cancellerie europee nell’incontrare il presidente Meloni, ora la Commissione Ue approva la manovra con un giudizio positivo. La legge di bilancio presentata e approvata in tempi record riuscirà ad aiutare le famiglie, combattere il caro energia e mettere in sicurezza le imprese. Con buona pace dei gufi che si augurano il peggio per la nostra Nazione”.

Lo dichiara Manlio Messina, vice capogruppo vicario alla Camera di Fratelli d’Italia.