Santanchè, Messina: parole strumentalizzate, ma spiagge italiane vanno salvate

“Le parole del Ministro Santanchè sono state strumentalizzate, ma è chiaro che quello dei balneari è un settore determinante e trainante per l’economia del nostro Paese. L’obiettivo del Governo Meloni è quello di non svendere il nostro patrimonio costiero alle multinazionali e consentire a chi fa questo lavoro di continuare a farlo. Il Governo ha avviato un’interlocuzione con l’Unione europea sulla riforma delle concessioni balneari e sulla direttiva Bolkestein e ci batteremo per evitare l’abbandono, degrado e vendita sottocosto delle nostre spiagge. L’offerta turistica italiana è di altissima qualità e questo grazie anche alla capacità di uomini e donne che si sono spesi e hanno investito per trasformare le spiagge in luoghi affascinanti e accoglienti”.

Lo dichiara Manlio Messina, vice capogruppo vicario alla Camera di Fratelli d’Italia.