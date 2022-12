FdI: si chiude “10 anni di amore per l’Italia” con l’intervista al presidente Meloni. Ore 17.30, piazza del Popolo, Roma

Ultimo giorno per “10 anni di amore per l’Italia”, l’iniziativa organizzata da Fratelli d’Italia a Roma a piazza del Popolo per festeggiare i dieci anni dalla nascita e che si concluderà alle 17:30 con “Gli appunti di Giorgia in piazza”, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri e presidente di Fratelli d’Italia, intervistata da Paolo del Debbio.

I lavori si apriranno alle 9.30 con la tavola rotonda “LA SFIDA DEL GOVERNO PER…” articolata in una serie di interventi degli esponenti di governo: “Una tassazione sostenibile” Lucia Albano, sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze; “La pacificazione tra produzione e ambiente” Claudio Barbaro, sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica; “Un vero piano industriale” Fausta Bergamotto, sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy; “La salute dopo il covid” Marcello Gemmato, sottosegretario al Ministero della Salute; “Il merito negli Atenei” Augusta Montaruli, sottosegretario al Ministero dell’Università e della Ricerca; “La lotta alla mafia” Wanda Ferro, sottosegretario al Ministero dell’Interno; “Proteggere i più fragili e il benessere di tutti” Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali; “La mobilità del futuro” Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; “L’innovazione” Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica e transizione digitale. Modera Francesca Parisella, giornalista.

Alle ore 11:00 Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze, intervistato da Franco Bechis, Direttore di Verità&Affari.

Alle 12:30 è prevista la tavola rotonda “REDDITO DI CITTADINANZA”. Interverranno Daniela Santanchè, ministro del Turismo, Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Mario Giordano, giornalista. Video saluto di Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Introduce Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera. Modera Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera.

Alle 15:00 “LA PRIMA MANOVRA DEL NUOVO GOVERNO” interverranno Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze, Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Modera: Massimo Martinelli, Direttore de Il Messaggero

Alle 16:00 è previsto “FRATELLI D’ITALIA: 10 ANNI DI AMORE PER IL TERRITORIO” a cui interverranno Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione Fratelli d’Italia, Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale, Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, Pierluigi Biondi, sindaco de L’Aquila. Modera: Nicola Rao, vicedirettore del TG1.

Infine, alle 17:00 è previsto un video saluto di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e di Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia.

Per contatti: 3481340400