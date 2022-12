“Ancora minacce contro il presidente del consiglio Meloni. A Bologna campeggiano scritte minatorie contro il premier. Ribadiamo un concetto, se non fosse ancora chiaro: non tollereremo ancora questa spirale d’odio. Chiediamo alle opposizioni di prendere una posizione netta e di denunciare insieme a noi queste barbarie. Questa non è democrazia, è imbecillità”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.