Meloni, Gardini: minacce ricordano anni di piombo

“Ancora una volta assistiamo ad una minaccia indirizzata al presidente del Consiglio Meloni. La scritta apparsa a Bologna ci riporta indietro nel tempo: “Giorgia occhio al cranio” ha il sapore grigio degli anni più bui del secondo dopoguerra in Italia, quello degli anni di piombo, quando gli antifascisti sotto questo slogan hanno colpito e in troppi casi ucciso militanti di destra. È ora di dire basta e condannare una volta per tutte queste minacce in maniera chiara ed inequivocabile”.

Lo dichiara Elisabetta Gardini, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.