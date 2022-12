Rai, Speranzon: contro Petrecca doppiopesimo odioso. Perché no critiche a chi va alle feste dell’Unità?

“Pretestuosi e strumentali le critiche al direttore Petrecca che ieri ha partecipato a un dibattito nel corso della festa dei dieci anni di Fratelli d’Italia. Probabilmente per lui non valgono le disposizioni costituzionali che prevedono libertà di pensiero ed espressione. Quelle che evidentemente sono riconosciute ad altri colleghi giornalisti, e direttori, di Petrecca ai quali, chissà come mai, non viene mai contestata la partecipazione alle scuole politiche del Pd, alle Feste dell’Unità ed ai convegni della sinistra. Un doppiopesimo sempre più odioso. Al direttore Petrecca piena solidarietà la cui correttezza e professionalità è riconosciuta da tutti”.

Lo dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia al Senato, Raffaele Speranzon.