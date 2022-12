Vigili del fuoco, Milani: bene dpcm con scorrimento graduatoria vvf discontinui

“Grande soddisfazione per il Dpcm del 12 dicembre scorso sul rafforzamento degli organici dei Corpi sotto la guida del Viminale, in cui viene recepito un emendamento presentato in manovra a mia firma e di altri colleghi parlamentari di FdI per l’assunzione di vigili del fuoco discontinui, facenti parte della graduatoria ufficiale del Corpo. Una quota del 30% riservata ai discontinui da assorbire nell’organico delle assunzioni ordinarie. Un primo significativo passo verso la stabilizzazione ed assunzione dei precari del Corpo dei Vigili del Fuoco. Un grande sforzo di governo e maggioranza per porre fine alla situazione di precarietà dei vigili del fuoco discontinui, che ogni anno danno il loro prezioso contributo al Corpo per far fronte alle carenze di organico e alle emergenze. Calamità naturali sempre più frequenti che ogni anno affliggono il nostro territorio, sia nel periodo estivo con incendi sempre più vasti, sia nel periodo invernale con alluvioni e dissesti idrogeologici. Da ora, per effetto di questa misura, comincerà a decrescere la lista dei precari in graduatoria. Come FdI siamo fieri di aver contribuito a questo importante risultato”.

Lo dichiara in una nota l’on. Massimo Milani, Segretario della Commissione Ambiente alla Camera e coordinatore di FdI Roma.