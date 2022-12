Lazio, Sbardella: con Rocca la regione volta pagina

“Francesco Rocca sarà il candidato del centrodestra nel Lazio. Dopo anni di giunta Zingaretti e di Pd in regione ora possiamo davvero voltare pagina. Con una personalità autorevole come Rocca il Lazio può finalmente fare il salto di qualità che merita. Dalla sanità all’industria, dai trasporti ai rifiuti, sono tante le questioni lasciate in sospeso dalla precedente amministrazione. Grazie a Rocca e al centrodestra il merito e la competenza torneranno alla guida della regione”.

È quanto dichiara Luca Sbardella, deputato di Fratelli d’Italia.