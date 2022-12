Price cap, Calovini: successo della politica estera italiana

“La decisione da parte delle istituzioni europee di mettere un tetto al prezzo del Gas è un successo della politica estera italiana che da tempo lavorava a questo accordo”. Così Giangiacomo Calovini capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari esteri della Camera.

“Il Governo Meloni non è per nulla isolato in Europa ma anzi è stato determinante nel trovare una prima soluzione ad un problema che ha messo in ginocchio in questi mesi famiglie e aziende italiane”.

L’auspicio, conclude Calovini, “è che si continui in questa direzione affinché il peso dell’Italia sia sempre maggiore nelle decisioni politiche che insieme agli alleati europei verranno stabilite a Bruxelles”.