Manovra, Deidda: Governo Meloni primo a dare concretezza a riconoscimento insularità per Sardegna e Sicilia

“Il Governo di Giorgia Meloni è il primo a dare un segnale concreto alla legge di riconoscimento del principio di Insularità nella nostra costituzione e lo ha dimostrato su un tema, come quello dei trasporti aerei, che sta procurando disagi ai cittadini. Lo fa coinvolgendo tutte le forze politiche e approvando le proposte che condividiamo senza scipparne la paternità come era abitudine nelle scorse legislature”, dichiara il Presidente della IX Commissione Trasporti, Salvatore Deidda

“Il caro biglietti aerei e la mancanza di voli è in cima alla nostra agenda e lo stiamo affrontando in Commissione Trasporti con l’avvio dell’indagine conoscitiva per costruire un sistema vero di continuità territoriale. Stiamo mantendendo gli impegni nonostante la grave eredità ricevuta dagli scorsi governi”, conclude Deidda