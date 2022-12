Manovra, Messina: lavoro costante di Fratelli d’Italia, 21 mld per famiglie e imprese

“L’approvazione della manovra è un successo del primo partito di maggioranza che ha lavorato alacremente per garantire una legge di bilancio che rispondesse alle esigenze di cittadini ed imprese, in tempi strettissimi. Frutto certamente di un lavoro sodo e costante che Fratelli d’Italia e il suo leader Meloni hanno condotto, anche mediando con le opposizioni, per approdare ad una manovra con emendamenti condivisi. Ci sono 21 mld sul piatto, taglio del cuneo fiscale, innalzamento delle pensioni minime, attenzioni ai fragili, senza dimenticare alcuni successi politici che il Governo Meloni può annoverare ed intestarsi realizzati in poco più di 50 giorni: accordo sul price cap in Europa minimum tax, che prevede un’importante revisione del sistema fiscale internazionale con una tassazione minima globale, svariati riconoscimenti all’estero del lavoro compiuto. L’Italia riparte grazie al governo Meloni”.

