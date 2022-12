De Priamo: nel decreto aiuti quarter approvati odg per i dehors e sostegni per il teleriscaldamento

“Con l’approvazione in Senato del Decreto Aiuti Quater, provvedimento importante del Governo Meloni per affrontare la crisi energetica, sono stati approvati anche due odg a mia prima firma. Il primo impegna il Governo ad estendere a tutto il 2023 la proroga dei dehors (occupazioni pubbliche emergenziali), fermo restando il termine di sei mesi già formalizzato alla Camera in manovra di Bilancio. Il secondo contiene l’impegno ad estendere anche al teleriscaldamento i sostegni previsti per le altre fonti energetiche. Due impegni importanti che, sono certo, non verranno trascurati nei prossimi mesi e che vanno nella direzione rispettivamente di sostenere il modello dehors che in questi mesi ha dato una boccata di ossigeno al mondo della ristorazione e di rafforzare la tutela delle famiglie colpite dalla crisi energetica”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.