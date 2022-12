Fauna selvatica, De Carlo: da sinistra demagogia grave e irresponsabile

“Bonelli ha difficoltà con l’Italiano probabilmente. La norma sulla fauna selvatica permette, in accordo con l’Ispra, le Regioni e i ministeri competenti, di intervenire a salvaguardia della salute, dell’economia, della sicurezza e delle specie stesse. L’emendamento, come ho spiegato anche ieri in trasmissione al collega Bonelli, esclude si tratti di attività venatoria e l’abbattimento selettivo è previsto solo quando le altre misure risultano inefficaci. La demagogia o peggio il tentativo di nascondere le gravi responsabilità di alcuni partiti nella scelta dei loro rappresentanti in Italia e in Europa è politicamente grave e irresponsabile. Quando ci si vergogna di parlare di questo si tenta di buttarla in ‘caciara’. Gli esponenti dell’estrema sinistra italiana facciano mea culpa invece di stupide invettive”.

Lo dichiara il presidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, Luca De Carlo.