“Con la legge di bilancio continua un percorso di confronto politico che esula dalla manovra. Il Partito democratico ha inventato la notizia secondo cui grazie alla sua opposizione è stato ritirato un emendamento che non è stato neanche presentato. Lo scudo penale di cui si parla in realtà è una pace fiscale, ma non è mai stata sul tavolo di discussione riguardante la legge di bilancio”.

Lo ha dichiarato a Rainews24 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Tommaso Foti.