Manovra, Gardini: da sinistra fake news sui cinghiali

“Quello della presenza dei cinghiali in molti territori della Nazione è un problema reale a cui vogliamo porre rimedio. L’aumento degli incidenti stradali dovuti all’attraversamento dei branchi di ungulati, il rischio di malattie, i danni alle coltivazioni sono criticità quotidiane a cui devono far fronte molti italiani. Questo però non vuol dire che verrà autorizzato un far-west in cui ognuno potrà sparare agli animali. Capiamo lo stato critico in cui versa la sinistra politica in Italia, ma creare vere e proprie fake news non è corretto”.



Lo dichiara Elisabetta Gardini, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.