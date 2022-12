Manovra, Foti: visione e concretezza, Governo Meloni mantiene impegno

“Abbiamo coniugato visione, concretezza e rispettato la parola. Quella del governo Meloni è una manovra realizzata in tempi record che guarda a tutti: famiglie, imprese e ultimi. Abbiamo investito gran parte delle risorse sul caro energia in un momento di crisi per la Nazione.

Gli italiani non si aspettano miracoli da noi, ma la cosa giusta e questa manovra guarda verso questa direzione. Noi siamo questo: una destra a viso aperto per il futuro dell’Italia. Avanti così”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.