Manovra, Ruspandini: raggiunti obiettivi ambiziosi

“Gli obiettivi che questa legge di bilancio raggiungerà sono ambiziosi: dal cuneo fiscale, alle assunzioni per i giovani, fino al contenimento del caro energia. In tempi record, nel breve spazio spazio di trenta giorni, la manovra ha anche raggiunto lo scopo di mettere in sicurezza le imprese e le famiglie italiane. Fratelli d’Italia é orgogliosa di una manovra che comincia a riparare i danni alla nazione provocati negli ultimi 11 anni”.

Lo dichiara Massimo Ruspandini, vice capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia.