Msi, De Priamo: da sinistra ossessiva ricerca del nemico 

“La sinistra, sempre più lontana dalle esigenze e dai problemi degli italiani, nella sua ossessiva ricerca del nemico oggi lancia i suoi strali contro alcuni esponenti di FdI ‘colpevoli’ di aver ricordato una pagina della storia repubblicana come la fondazione del Msi. Bisogna ricordare a chi oggi prova ridicolmente di mettere alla gogna importanti esponenti della nostra forza politica, che il Movimento Sociale è stato un partito nato nell’Italia Repubblicana che ha caratterizzato la sua intera esistenza nell’ottica di una pacificazione nazionale, per il rispetto dei valori costituzionali e delle dinamiche parlamentari, per poi evolversi in Alleanza Nazionale, già preconizzata anni prima da Almirante con il progetto della Destra Nazionale. Oggi FdI è un movimento che, sotto la guida di Giorgia Meloni, si è aperto ulteriormente ad altre esperienze e culture politiche di riferimento. Ma questo non può impedire a chi da quella storia proviene di ricordare una data storica oggettivamente importante ed un simbolo, quello della Fiamma tricolore, legato all’amore per l’Italia e privo di riferimenti nostalgici”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo.