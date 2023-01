Manovra, De Priamo: da Governo Meloni chiara visione politica: coerenza, chiarezza e lungimiranza

“Nonostante i tempi brevi, imposti da una crisi energetica di enormi proporzioni, e una appena passata crisi pandemica, il governo in questi due mesi ha messo in campo una manovra con una chiara visione politica. Questa manovra ha avuto 3 punti cardine ispiratori: coerenza rispetto al mandato ricevuto, chiarezza negli interventi e lungimiranza per salvaguardare i conti pubblici per il futuro. In nome di questi 3 capisaldi abbiamo messo in campo una serie di provvedimenti per proteggere e far rifiorire il nostro mondo industriale, per aiutare le famiglie e i pensionati. Inoltre, torniamo a sostenere la Sanità con un intervento di 2 miliardi. Poi ci sono misure per gli autonomi vessati dalla pandemia, insieme ad interventi sul cuneo fiscale tagliato del 2% e del 3%. Un primo passo e certamente in futuro torneremo per incrementarlo. Questa manovra, inoltre, introduce un concetto molto importante, più assumi meno paghi e se sei in grado di lavorare dovrai lavorare, a differenza di chi ha evidenti impedimenti, che invece sarà tutelato. Infine, l’importantissimo stanziamento di 2,2 miliardi per la linea C della metropolitana di Roma che, finalmente, collegherà tutti i punti cardinali della città e sosterrà un modello di trasporto alternativo e decongestionerà di molto il traffico nella Capitale. Un intervento per il quale desidero ringraziare il governo. Sappiamo che c’è ancora molto da fare, ma oggi abbiamo compiuto un passo importante per il benessere della nostra Patria, e in questo senso continueremo a lavorare al fianco del presidente Meloni e del popolo italiano.”

Lo dichiara Andrea De Priamo, senatore di Fratelli d’Italia, nel corso del suo intervento in Aula sulla legge di Bilancio.