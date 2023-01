Manovra, Matera: prima di una lunga serie di leggi di bilancio per il bene Italia

“Questa è la Manovra di Bilancio di un governo finalmente eletto dai cittadini. Una Manovra che abbraccia le difficoltà delle famiglie, delle imprese e che ha una visione. Il governo Meloni, in soli due mesi, ha fatto tanto. È fondamentale in questa legge di Bilancio il credito d’imposta per il Mezzogiorno. Una delle disposizioni più importanti di questa Manovra. Una misura che era giusto prorogare. Questa norma creerà nuove imprese al Sud e vi assicuro che i fondi pubblici stanziati non verranno sprecati. Importante la stabilizzazione del personale sanitario. Molte le norme per gli enti locali e, da sindaco, capisco bene la loro condizione. Sono misure di semplificazione che adottiamo in tempi eccezionali. Pandemia, famiglie allo stremo, caro energia, guerra, inflazione sono problematiche che vanno affrontate e adesso è il momento della coesione nazionale. Va bene lo scontro tra parti diverse, ma dobbiamo collaborare. Questa è la prima di una lunga serie di leggi di Bilancio che questo esecutivo varerà per il bene dell’Italia”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Domenico Matera.