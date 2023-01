Covid: “Fare luce su disastri”. Arriva la Commissione d’inchiesta

“Dopo la pausa natalizia calendarizzeremo la legge per istituire una Commissione d’inchiesta per far luce su tutto quello che è successo” sul contenimento della pandemia. Lo ha annunciato il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, intervenendo alla Camera in replica all’informativa del Ministro Schillaci sull’emergenza Covid in Cina.

“La Commissione – ha spiegato Donzelli in Aula – indagherà sul motivo per cui l’Italia non aveva un piano pandemico. E sul perché il Ministro in carica ha mentito dichiarando che il piano pandemico c’era mentre invece non c’era. E se quel piano pandemico ci fosse stato, si sarebbero salvate molte vite umane”

“Qualcuno dovrà rispondere di questo. Così come parleremo del motivo per cui il 12 febbraio 2020 partivano 5 tonnellate materiale sanitario verso la Cina quando negli ospedali i medici erano senza mascherine. E perché quando bisognava mettere in sicurezza gli italiani qualcuno andava sui navigli a prendere l’aperitivo dicendo che l’unico virus era il razzismo”.