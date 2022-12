Covid, Zullo: Speranza si metta anima in pace, con governo Meloni non esiste più l’approccio ideologico 

“Speranza si metta l’anima in pace: con il governo Meloni non esiste più l’approccio ideologico nel contrasto alla diffusione del virus, ma uno scientifico basato sulla valutazione dinamica e permanente del rischio di diffusione del virus e sull’entità dell’impatto sui servizi sanitari sulle cui risultanze dovranno basarsi i provvedimenti di profilassi generale ed individuale da adottare. E il ministro Schillaci ne ha fornito chiara evidenza disponendo l’obbligo di tamponi per le persone provenienti dalla Cina, avendo valutato il rischio per il nostro Paese in ragione dell’ondata epidemica che sta colpendo la Cina. Nessuno del governo Meloni si sogna di scrivere libri sul ‘Perché guariremo dal Covid’, ma si è animati da quell’alto senso di responsabilità che contraddistingue l’azione del governo in carica teso a bilanciare e a contemperare valori di rango costituzionali quali la salute, il lavoro e la libertà di movimento e di intrapresa. Speranza scenda dal pulpito e sia più responsabile e più accorto nelle dichiarazioni”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo, capogruppo in Commissione Sanità.