Ischia, Caramanna: Non si è fermata, via a campagna turismo

“Ischia non si è fermata con la frana di Casamicciola è andata avanti e resta uno dei gioielli italiani con un patrimonio paesaggistico che tutto il mondo ci invidia”. Lo dichiara Gianluca Caramanna, deputato e responsabile Turismo di Fratelli d’Italia che oggi ha visitato l’isola con la ministro per il Turismo, Daniela Santanché, e il ceo di Enit, Ivana Jelinic, per lanciare la campagna #thisisischia. “Raccontare Ischia con le immagini scattate dai cittadini significa rilanciare l’anima dell’isola, trasferire all’esterno la bellezza di un territorio che è stato colpito duramente ma che non ha mollato. Il turismo, italiano e straniero, non ha mai abbandonato queste terre e il governo vuole fare lo stesso, fornendo all’esterno una narrazione vera e fatta col cuore”, conclude Caramanna.

