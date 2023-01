Manovra, Maffoni: soddisfatti risultato nel rispetto degli impegni 

“Questa Legge di bilancio approvata dopo 65 giorni di Governo è un segnale importante verso gli obiettivi che intendiamo perseguire, abbiamo rispettato gli impegni presi con il popolo italiano. Si tratta di risposte concrete e immediate: dal caro bollette alla riduzione del cuneo, dalle assunzioni per i giovani alla tutela del nostro made in Italy con il prolungamento della possibilità di investire in materia di industria, agricoltura e turismo. È solo l’inizio di un percorso che intendiamo affrontare nel lungo termine con serietà, mettendo in campo riforme sempre più strutturali per ridare dignità al nostro Paese a livello nazionale e internazionale. Questo lavoro è stato possibile e sarà possibile grazie alla serietà di Fratelli d’Italia e di tutto il centrodestra che si impegnano a risollevare la nazione dopo i governi degli ultimi dieci anni”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Giampietro Maffoni.