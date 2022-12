Turismo, Iannone: grazie a Santanchè per la vicinanza ad Ischia e al turismo campano

“L’arrivo del ministro Santanchè all’Isola di Ischia è il segno non solo dell’attenzione verso questo luogo ma verso tutto il turismo campano. Ischia è una perla del nostro territorio e la visita del Ministro deve essere da stimolo per la ripresa di attività ricettive, che questo governo intende aiutare. Siamo certi che la sensibilità dimostrata dal Ministro Santanchè, che non è venuta a fare una passerella, sia foriera di interventi di portata generale e in particolare che valorizzeranno il turismo campano. Abbiamo un territorio fragile ma unico”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario di FdI in Campania.