Ambiente, Speranzon: vandali esprimono bieco nichilismo, ora facciano attività socialmente utili

“I sedicenti ambientalisti hanno colpito ancora. Stavolta l’oggetto del loro scempio è stata la facciata di Palazzo Madama, sede del Senato, restaurata appena un anno fa. L’odio che questi vandali esprimono nei confronti del patrimonio artistico dimostra l’inconsistenza delle loro presunte battaglie in favore dell’ambiente. Perché l’arte è vita e bellezza. E chi non rispetta questi valori, non può dirsi difensore dell’ambiente. Se questo è il prodotto di famiglie e scuole è opportuno interrogarci. Chi ha imbrattato Palazzo Madama paghi, come è giusto che sia, il ripristino della facciata del Senato, ma sia anche costretto a fare qualcosa di veramente utile per la nostra società. Ci sono ad esempio milioni di anziani abbandonati alla malinconia e solitudine nelle case di riposo. Passando qualche ora con loro questi ragazzi forse imparerebbero più che da mille raduni ‘gretiani’, che a quanto pare producono solo la proliferazione del più bieco nichilismo”.

Lo afferma il senatore Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Madama.