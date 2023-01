Rdc, Foti: ennesima beffa a danno Stato nel napoletano

“Ed ecco l’ennesima beffa targata reddito di cittadinanza ai danni dello Stato. Dalle prime luci dell’alba, grazie ad un blitz dei carabinieri, è stato eseguito un sequestro preventivo per indebita percezione del sussidio da parte di soggetti appartenenti ai clan camorristici nel napoletano. Come detto e sottolineato con forza più volte, il Governo tutelerà i cittadini realmente bisognosi e negherà senza timore alcuno il sussidio a chi non spetta. È finito la pacchia ai danni dello Stato e dei cittadini onesti”.

Lo dichiara il Capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti.