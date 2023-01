Lazio 2023, Milani: Rocca candidato giusto per capacità e qualità umane

“Francesco Rocca è il candidato giusto per portare alla vittoria il centrodestra, dopo il decennio disastroso dì Zingaretti. Sarà una campagna elettorale difficile, perché gli elettori del Lazio hanno motivo di sentirsi distanti e abbandonati dalla Regione Lazio, che in questi anni non ha brillato per efficienza. Il solo aspetto su cui ha spiccato a livello nazionale sono i balzelli. Non a caso i cittadini di Roma e del Lazio hanno l’Irpef più alta d’Italia. Il centrodestra sarà compatto e determinato nel portare alla vittoria Rocca, che da presidente della Croce Rossa ha mostrato le sue capacità di manager ma anche le sue profonde qualità umane. Siamo orgogliosamente e convintamente al suo fianco in questa campagna elettorale”.

Così in una nota Massimo Milani deputato e coordinatore romano di FdI