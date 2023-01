Lazio, Rotelli: Rocca persona giusta per risollevare la Regione, intervenire nella sanità

“Condivido e apprezzo le parole di Francesco Rocca a cui va il mio in bocca al lupo per la corsa alla guida della Regione Lazio. Serve con urgenza un cambio di marcia e Rocca è la persona giusta per far tornare a correre e crescere questa straordinaria terra che troppo a lungo è stata imbrigliata da lacci e lacciuoli voluti dalla sinistra. La sua esperienza, il suo curriculum, la sua professionalità rappresentano una garanzia. Fratelli d’Italia e il centrodestra sono al suo fianco, uniti e compatti per fare del Lazio la Regione guida d’Italia”. Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Ambiente a Montecitorio, in seguito alla presentazione del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca.

“Come ha giustamente ricordato oggi Rocca, è fondamentale ridare centralità e dignità ai cittadini. È inaccettabile che alcune persone siano costrette ad andare in un’altra Regione per curarsi e vedersi riconosciuti diritti fondamentali. Uno delle piaghe che affronteremo subito se verremo eletti sarà infatti quello della malasanità: basta liste d’attesa troppo lunghe per esami o interventi. Serve un sistema efficiente che rimetta al centro le persone. I cittadini del Lazio non dovranno più subire mortificazioni”, conclude.