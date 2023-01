Migranti, Berrino: ennesima tragedia, più che mai necessario blocco partenze

“Ennesima tragedia del mare. Altri morti si sommano a quelli degli anni passati. Questa volta lontano dalle coste italiane, ma non cambia nulla. Il blocco alle partenze, il così detto blocco navale , e’ ora più che mai necessario, per evitare che altre uomini, donne e bambini muoiano ricorrendo il sogno raccontato dai trafficanti senza scrupoli di esseri umani. Basta dare l’idea che tutti possano arrivare in italia, basta illudere che tutti vengono soccorsi dai taxi del mare e portati là dove poi faranno una vita miserevole, spesso con meno dignità dei luoghi d’origine”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli dItalia, Giovanni Berrino.