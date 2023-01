“Quello che sta succedendo in Brasile è vergognoso. Certamente non è democrazia fare irruzione presso le sedi istituzionali e il nostro auspicio è che presto la situazione si normalizzi e che gli assalitori paghino per questa scellerata offensiva. Da parte nostra, massima solidarietà alle istituzioni brasiliane”.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.