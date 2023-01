Calandrini: Grave quanto accade in Brasile. Il dissenso non può esprimersi con assalto alle istituzioni 

“Quello che sta accadendo in Brasile è molto grave. La democrazia prevede il dissenso ma questo non può esprimersi con l’assalto ai palazzi governativi. Tutto ciò è inaccettabile: attaccando le istituzioni democraticamente elette non si protesta contro una parte ma si attacca e svilisce un’intera comunità. Il Brasile deve tornare a una normale dialettica democratica, che può prevedere anche un confronto forte ma sempre nel rispetto degli avversari e delle istituzioni governative”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della V Commissione Bilancio.