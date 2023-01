Spoil System, Berrino: non potevamo aspettarci altro da partito qatargate

“La sinistra non smette mai di voler dare lezioni di democrazia ma continua solamente a collezionare scandali legati alle poltrone, d’altronde dal partito del Qatargate non potevamo aspettarci che una infornata di nomine, 82 per la precisione, fuori tempo massimo. Franceschini, Orlando e Speranza, tre colonne dello scorso Governo, chiariscano subito questa ennesima vergogna della sinistra al caviale e la smettano di attaccare il governo Meloni, che asseconda un avvicendamento dei più alti funzionari di Stato, come accade da sempre e ovunque”.

Lo scrive in una nota Gianni Berrino, senatore di Fratelli d’Italia.