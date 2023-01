Calandrini: i sondaggi che ci premiano sono la risposta migliore alle critiche sterili della sinistra

“I sondaggi danno Fratelli d’Italia ancora in crescita. Secondo SWG per La7 siamo al 31.3%, mentre il Pd è fermo al 14%. Credo che questa sia la risposta migliore che gli italiani potessero dare alle polemiche sterili mosse dalla sinistra: dallo spoil system al costo della benzina, su cui comunque il governo di Giorgia Meloni è al lavoro in queste ore. Gli italiani hanno recepito il messaggio di noi patrioti, hanno capito le scelte alla base della Legge di Bilancio appena emanata, stanno rispondendo positivamente a quella richiesta di coraggio e ottimismo fatta dal Presidente del Consiglio nella conferenza stampa di fine anno. Ci stanno dicendo che dobbiamo continuare così, per il bene dell’Italia”.