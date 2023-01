Immigrazione, Delmastro: bene Piantedosi. Sinistra usa immigrati come clava politica

“Una disumana sinistra vorrebbe stipare i migranti nei centri di Roccella Ionica e Lampedusa, il cui sovraffollamento determina condizioni di prima accoglienza non propriamente encomiabili. Ancora una volta il migrante, per la sinistra, è semplicemente la clava politica da scagliare contro l’avversario. Le condizioni del migrante per la sinistra vengono dopo la polemica verso l’ottimo Ministro Piantedosi. Continueremo sulla linea tracciata: regole di condotta per le ong, fine di una volontaria o involontaria contiguità fra scafisti e ong, rispetto della vita umana coniugata con la necessità di difendere i confini italiani, necessità di coinvolgimento dell’Europa nelle espulsioni e nei respingimenti.”

E’ quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia